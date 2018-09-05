Конкурсна комісія порушила закон, знищивши результати поліграфу переможців конкурсу - директор ДБР

Директор ДБР наголосив, що конкурсна комісія ігнорує факти порушення процедури передачі матеріалів поліграфу.

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявляє, що зовнішня конкурсна комісія порушила чинне законодавство, ухваливши рішення про знищення результатів перевірки 27 переможців конкурсу на поліграфі.

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Про це йдеться у заяві директора ДБР, яка є у розпорядженні УНІАН. Труба написав голові зовнішньої конкурсної комісії Роману Майданику листа, в якому зазначив, що комісія ігнорує факти порушення нею «Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфу у Державному бюро розслідувань».

Директор ДБР нагадав, що порядок передачі матеріалів поліграфу затверджено постановою Кабінету міністрів від 11 травня 2017 року № 449, а в регламенті конкурсної комісії вказано, що дослідження проводиться згідно із затвердженим порядком.

У цьому зв'язку Труба підкреслив, що конкурсна комісія в обов'язковому порядку має провести психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.

Зокрема, порядок чітко визначає, що матеріали поліграфу передаються для ухвалення кадрового рішення та зберігаються у структурних підрозділах ДБР.

"Кадрове рішення – це призначення або не призначення переможця конкурсу на посаду. Його ухвалює не конкурсна комісія, а директор Державного бюро розслідувань за погодженням із заступниками. Також саме Бюро визначає підрозділи, де будуть зберігатися матеріали психофізіологічного дослідження", - підкреслив Труба.

"Зовнішня конкурсна комісія на власний розсуд, всупереч законодавству, ухвалила рішення про знищення матеріалів психофізіологічного дослідження. Члени комісії не надали жодного пояснення цим діям, більше того, зробили заяву, де вказали, що відсутні норми щодо використання, зберігання та знищення результатів психологічного дослідження, що не відповідає дійсності. Потрібно було лише виконати норму порядку та передати результати поліграфу Бюро", - наголосив він.

Також директор ДБР сказав, що оприлюднена конкурсною комісією інформація щодо затягування призначення спеціальної перевірки кандидатів не відповідає дійсності.

"18 липня Зовнішня конкурсна комісія надала подання для призначення 27 переможців конкурсу, в яких було вказано лише прізвища. Для призначення спеціальної перевірки потрібно мати повний пакет документів, включно із заявою на проведення спеціальної перевірки. Відповідно до «Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком» згода подається протягом трьох днів з дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу", - зауважив Труба.

"Отже, переможці конкурсу на керівні посади протягом трьох днів повинні були подати відповідні заяви, чого не було зроблено. Конкурсна комісія не передала до Бюро жодних контактних даних, про що неодноразово наголошував директор Бюро. Лише з 8 серпня – фактично через три тижні, а не через три дні – до Бюро почали надходити документи для призначення спеціальної перевірки. Не зважаючи на порушення строків, Бюро почало призначення спеціальних перевірок", - йдеться у заяві директора ДБР.

"Сумно, що юристи, члени зовнішньої комісії, які обирають найвищий керівний склад Бюро, вдаються до маніпуляцій. Водночас, наголошую: мені не потрібні політичні дебати. Мені потрібні 27 незаплямованих, професійних переможців конкурсу на керівні посади в Бюро. Мені потрібен весь пакет документів, включно з результатами поліграфу, для того, щоб я та мої заступники провели співбесіди з переможцями та прийняли кадрове рішення – про призначення або не призначення на посади", - підсумував Труба.