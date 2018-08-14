У конкурсі на посади в Держбюро розслідувань визначили 180 переможців

У конкурсі взяли участь 1646 кандидатів. Згідно з інформацією, після конкурсу 26 посад слідчих ще залишаються вакантними.

У конкурсі на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань перемогли 180 кандидатів.

Про це повідомляється на сайті ДБР. «Визначено 180 переможців конкурсу на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань: 126 слідчих та 54 державних службовців (головні та провідні спеціалісти). 39 посад залишилися вакантними – на них буде оголошено повторний конкурс», - йдеться у повідомленні.

У конкурсі взяли участь 1646 кандидатів, які подали більше 5 тис. пакетів документів на різні посади. «Кандидати склали кваліфікаційній іспит (тестування на знання законодавства та співбесіди). Ті, які подолали прохідний бал, були допущені до наступних етапів конкурсу: психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфу та співбесіди. Співбесіди пройшов 441 кандидат на посади слідчих, 356 – на посади державних службовців», - поінформували у ДБР.

Згідно з інформацією, після конкурсу 26 посад слідчих ще залишаються вакантними.

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«За результатами конкурсу забезпечено кадрами 3 управління досудового розслідування центрального апарату ДБР. Конкурс було оголошено на 152 посади слідчих, обрано – 126 переможців, 26 посад залишилися вакантними. З 6 посад спеціалістів слідчих управлінь обрано одного переможця конкурсу», - повідомили у Держбюро.

Так, до першого управління (з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) був оголошений конкурс на 57 посад, а обрано – 48 осіб. До другого (з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) оголошували конкурс на 57 посад, а обрали - 47 осіб. До третього (з розслідування військових злочинів) заповнено 31 з 38 вакансій.

При цьому, у відомстві уточнили, що у конкурсі на 102 посади слідчих ДБР взяли участь кандидати, які вже працюють слідчими в інших правоохоронних органах. «Серед них обрано 80 переможців. Для кандидатів, які не працювали слідчими протягом останнього року, відбувся конкурс на 50 посад. Серед них обрано 46 переможців», - зазначили у ДБР.

Загалом, у центральному та семи територіальних управліннях ДБР передбачено 383 посади слідчих (152 посади - в центральному апараті, 231 – в територіальних органах).

«Згідно зі встановленими законом квотами, 48,6% слідчих ДБР обираються з тих, хто працює на посадах слідчих правоохоронних органах, 51,4% – не працює на посаді слідчого. При цьому квоти для центрального апарату та територіальних органів відрізняються – у територіальних управліннях для 64% слідчих не вимагається стаж роботи взагалі, 36% - це діючі слідчі у правоохоронних органах. Водночас, у центральному апараті – 33% не повинні працювати на посадах слідчих протягом останнього року, а 67% - це діючі слідчі», - пояснили у Держбюро.

Як повідомляв УНІАН, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба неодноразово заявляв, що ДБР запрацює у вересні цього року.