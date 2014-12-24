Кабмін готує нові податкові правила, які вдарять по кишені звичайних українців

ВВП України скоротиться ще на 4,3%, а зростання цін перевищить 13%. Такий базовий сценарій Кабінет міністрів заклав у проект держбюджету-2015, пише "Фокус".

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Сухі цифри головного кошторису держави, означають що на тлі падаючої економіки Кабмін хоче збільшити казну більш ніж на чверть або на 100 млрд грн порівняно з 2014 роком. У тому числі, це планується зробити за рахунок підвищення податкового навантаження на українців.

10 головних податкових ініціатив уряду, які стосуються фізичних осіб: 1) Всі власники квартир і будинків повинні будуть платити податок на нерухомість. Раніше його нараховували тільки на квартири від 120 кв. м і будинки від 250 кв. м. Ставка податку складе 2% від мінімальної зарплати (1218 грн) за один квадратний метр, а платити його доведеться раз на рік. Таким чином, власники квартир у 40-80 кв. м повинні будуть розщедритися на 1-2 тис. грн. 2) Якщо ваш місячний дохід вище 10 мінімальних зарплат (12 тис. 180 грн) - то для вас ставка податку на доходи фізосіб (ПДФО) зросте з 17% до 20% (для менших зарплат зберігається ставка 15%).

Пенсіонерам новий бюджет також не сподобається. Якщо зараз 15% стягуються з пенсій у розмірі від 10 тис. грн, то в подальшому планується понизити цю межу до суми в 3 мінімальні зарплати (3654 грн). Кабмін нарахував 3,3% пенсіонерів з таким рівнем забезпечення.

3) Податок на пасивні доходи - відсотки за депозитами, інвестиційний дохід, прибуток і роялті - в рамках податкової реформи планується збільшити з 15% до 20%. 4) Власників дорогих авто з дизельними двигунами об'ємом понад 2,5 тис. куб. см і бензиновими більше 3 тис. куб. см - запропоновано обкласти фіксованим податком у 25 тис. грн у рік. 5) Всі іноземні товари можуть бути обкладені додатковим імпортним збором в розмірі 5-10% від вартості. Кабмін пропонує поширити це правило на всі групи товарів, крім "життєво важливих". До останніх віднесені енергетичний імпорт (газ, вугілля, нафта, бензин, дизпаливо), а також банківські метали, гуманітарна допомога та товари, звільнені від ввізного мита за міжнародними договорами (крім вільної торгівлі). 6) У олігархів і звичайних людей, які отримують зарплати в конвертах, з'являється єдина можливість легалізувати нажитий за попередні роки "чорний " заробіток". З 1 січня по 31 жовтня 2015 року в Україні оголошується разове (нульове) декларування доходів, майна і фінансового стану, у тому числі отриманих з порушенням законодавства України. Якщо ви будете декларувати готівку кошти в сумі понад 200 тис. грн, вам потрібно буде внести їх на рахунки в банки до дня подання декларації, і зберігати їх там не менше року з дня внесення на банківський рахунок. Надалі держава буде також контролювати доходи і витрати громадян, і в разі, якщо видаткова частина буде перевищувати дохідну, ця різниця оподатковується за подвійною ставкою ПДФО, тобто 30%.

7) Податкові нововведення не обминули і валютний ринок. Кабмін запропонував збільшити з 0,5% до 2% збір в Пенсійний фонд при купівлі валюти, при цьому анулювавши аналогічний збір для безготівкових операцій. 8) Дію військового збору у розмірі 1,5% від суми зарплати пропонується продовжити до 2015 року, при цьому розширивши її базу оподаткування на всі доходи, які оподатковуються ПДФО. 9) Якщо ви отримуєте спадок понад 1 млн грн від родичів першого ступеня споріднення, Кабінет міністрів пропонує брати з вас податок на доходи за ставкою 5%.

10) За готівку буде неможливо купити нічого дорожче 15 мінімальних зарплат (18270 грн на даний момент). Уряд має намір прописати це правило безпосередньо в законі: раніше граничні суми операцій з готівковими коштами визначав НБУ.