Тверда позиція Тимошенко змусила владу поступитися в питанні тарифів на газ – Євтушок

Тверда позиція лідера «Батьківщини» змусила владу відступити в питанні тарифів на газ.

Таке переконання висловив народний депутат Сергій Євтушок у своєму блозі на «Лівому березі».

Він нагадав, що уряд донедавна планував підняти тарифи удвічі, лякаючи українців дефолтом. Але варто було лідеру «Батьківщини» попередити посадовців, що в разі ухвалення такого рішення, їх відправлять у відставку, як хід переговорів з кредиторами змінився.

«Проаналізувавши ситуацію, кілька днів тому лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко звинуватила владу у зароблянні надприбутків на підвищенні ціни на газ. За її словами, будь-яке підвищення ціни на газ остаточно вб’є і бюджет країни, і бюджети родин. Важко з цим не погодитися», – зазначив Євтушок.

МВФ визнав слушність аргументів Тимошенко, і уряд заговорив, що ціни можуть зрости лише на чверть, наголосив народний депутат.

«Виявилося, що МВФ може припинити одну програму кредитування України і почати іншу – з іншими, вигіднішими умовами. Так, Україна і Міжнародний валютний фонд таки знайшли варіант, як уникнути дефолту і різкого підвищення ціни газу для населення», – звернув увагу Євтушок.

Як попередньо повідомляється в ЗМІ, під час переговорів з місією МВФ, які проходять в Києві, обговорюється питання запуску нової програми фінансування Stand-by, яка замінить чинну програму у EFF до її завершення. Завдяки цьому з жовтня ціна газу може зрости на 23,5%.

«Тож вимога МВФ про підняття цін вдвічі перетворилася на вимогу підняти ціну на чверть», – акцентує Євтушок.

Сам депутат, однак, вважає такі поступки замалими. І нагадує, що тоді, коли переговори з МВФ вела сама Тимошенко, тарифи взагалі залишалися без змін.