Томенко розповість про стратегію діяльності БЮТ. Прес-конференція у Києві

У п’ятницю, 31 березня, о 12.00 в прес-центрі центрального офісу Блоку Юлії Тимошенко (м. Київ, вул. Турівська, 13) відбудеться прес-конференція заступника керівника БЮТ Миколи ТОМЕНКА на тему: “Стратегія діяльності фракції Блоку Юлії Тимошенко”. Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, акредитація проводиться за телефоном: 462-57-50.

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