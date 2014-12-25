В МВС будуть брати співробітників від 18 до 35 років

Про це розповіла заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе, представляючи деталі майбутніх реформ у відомстві, передає ZN.UA.

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"Ми будемо писати абсолютно нову нормативну базу, нові функціональні зміни", - зазначила Ека Згуладзе.

В цілому, за її словами, в 2015 році планується провести функціональні і організаційні перетворення апарату МВС, ліквідовувати структурні підрозділи з дублюючими функціями, а також прийняти законодавчу базу для зменшення чисельності органів внутрішніх справ.

"Ми втратимо частину співробітників. Наберемо нових - з відкритого конкурсу", - сказала вона. За словами Еки Згуладзе, нових співробітників в міністерство внутрішніх справ будуть набирати від 18 до 35 років.

За словами Еки Згуладзе, в МВС очікується значне підвищення заробітних плат, в першу чергу - для реформованих підрозділів.

Вона зазначила, що з корупцією у відомстві буде боротьба за двома напрямками - посилення каральних заходів і перебудова системи так, щоб вона була захищена від корупції.

Крім цього, вона зазначила, що ДАІ і патрульну службу об'єднають в одну структуру. У них будуть нові функції і змінена система адміністративних послуг, зокрема підходи до оплати штрафів, щоб мінімізувати ризик корупції і побудувати нові відносини між поліцейським і громадянином.

Вона зазначила, що в рамках реформ буде вестися масштабна інформаційна кампанія.