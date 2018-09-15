Луценко розказав, коли залишить посаду генпрокурора
13:31, 15 вересня 2018Політика
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Генпрокурор має намір повернутися в політику.
Луценко не збирається йти з політики / фото УНІАН
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що покине цю посаду одразу ж після закінчення президентських виборів.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий".
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Луценко запевнив, що як Генпрокурор він себе вже вичерпав та незалежно від результатів майбутніх виборів, повернеться в політику.
За його словами, тепер головне не допустити використання СБУ, ГПУ, МВС та ДФС як інструмент в передвиборній кампанії перед виборами президента України.
Нагадаємо, раніше Генпрокурор Луценко повідомив, що збирається внести подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності нардепа, який причетний до корупційних схем в оборонній промисловості.
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