У "Народному фронті" закликали СБУ розслідувати повідомлення про отримання "опоблоківцем" Мураєвим грошей від Дерипаски

Максим Бурбак вважає, що таким чином фактично ці гроші були отримані від російських спецслужб.

Глава парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, посилаючись на оприлюднені в ЗМІ документи, закликав Службу безпеки України розслідувати інформацію про отримання народним депутатом від "Опозиційного блоку" Євгеном Мураєвим грошей від відомого російського бізнесмена, співвласника "РусАла" Олега Дерипаски.

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"Вчора журналісти телеканалу "Еспресо" оприлюднили документи, які свідчать, що Мураєв отримував, а, можливо, й надалі отримує мільйони доларів від російського нібито олігарха Дерипаски. Перерахування здійснювалися через фірми-прокладки в Європейському Союзі", - заявив він з трибуни парламенту на пленарному засіданні в четвер.

Бурбак висловив переконання, що таким чином фактично ці гроші були отримані від російських спецслужб, оскільки у РФ немає незалежних бізнесменів.

"Ми можемо стверджувати, що кремлівські мільйони доларів йшли на фінансування телеканалу Newsone, яким донедавна нібито володів Мураєв", - сказав голова фракції "Народний фронт".

Він також закликав вважати цю заяву зверненням до СБУ.

"Сподіваюся, цього разу СБУ результативно розслідує ці факти, а не так, як це було з нашими зверненнями щодо телеканалу "Інтер", - заявив Бурбак.