«Маски-шоу від режисера з Банкової»: екс-голова СБУ прокоментував обшуки на курорті «Буковель»

За словами Валентина Наливайченка, такі обшуки - це ганебна практика, яка не використовується ніде у світі, окрім РФ.

Блокування силовиками роботи курорту «Буковель», де проходить фестиваль журналістів, це спосіб президента Порошенка чинити політичний тиск на інших кандидатів у президенти. Таку заяву зробив екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

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"Виголошуючи промову у Верховній Раді, президент Порошенко одночасно нацьковує на український курорт "Буковель" атаку силовиків. Цей кдбізм в його голові нищить український бізнес, відлякує міжнародних інвесторів та робить спецслужби своїми ланцюговими псами», - зазначив він.

«Це ганебна практика. Окрім Росії, таким ніхто більше у світі не займається. В такий спосіб президент чинить політичний тиск на інших кандидатів у президенти. Не очікуйте жодних результатів розслідування. Їх не буде. Це чергове маски-шоу від режисера з Банкової", - підсумував Наливайченко.

Раніше повідомлялось, що СБУ заблокувала роботу курорту «Буковель», де зібралися майже 200 журналістів з усієї України на фестиваль.

Як повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на сторінці в Facebook, обшуки та вилучення матеріалів проходять по різних підприємствах, пов‘язаних із засновником курорту та одним з лідерів партії «Укроп» Олександром Шевченком.