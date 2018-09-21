У Раді Європи закликали українську владу завершити розслідування справи вбивства Гонгадзе

Комітет міністрів РЄ висловив жаль, що розслідування подробиць вбивства Гонгадзе досі не завершено.

Комітет міністрів Ради Європи закликали українську владу забезпечити швидке завершення розслідування справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомили у Раді Європи, Комітет міністрів РЕ 18-20 вересня проаналізував виконання Києвом рішення Європейського суду з прав людини про вбивство журналіста у справі "Гонгадзе проти України" (вбивство журналіста та відсутність ефективного розслідування).

Зокрема, Комітет знову звернувся до української влади якомога скоріше надати інформацію про касаційне провадження стосовно ув'язненого екс-генерала МВС Олексія Пукача, одного з винних у вбивстві журналіста, і висловив очікування, що це провадження буде стрімко завершено.

Комітет міністрів "висловив жаль, що незважаючи на попередні рішення, і після майже 18 місяців розслідування підбурювання і організації вбивства Гонгадзе все ще потребує повного завершення".

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Разом з тим, Комітет міністрів "наполегливо закликав українську владу забезпечити швидке завершення розслідування у відповідності зі стандартами Конвенції (із захисту прав людини і основоположних свобод - УНІАН) і запропонував їй повідомити, на якому етапі зараз перебуває розслідування, з якими складнощами можливо доведеться зіштовхнутися, і які розглядаються заходи, аби подолати можливі труднощі та у які часові рамки розслідування може бути завершеним".

Також у Раді Європи "відзначили з цікавістю, що правоохоронні органи та суди, очевидно, активно застосовують нові нормативні положення щодо злочинів, вчинених проти журналістів". У цьому зв'язку зазначається, що хоча надана статистична інформація не є переконливою у демонстрації ефективності розслідувань, у Комітеті міністрів закликали владу надати додаткові роз'яснення щодо поточної ситуації в контексті захисту журналістів.

Крім того, висловлено занепокоєння, що визначення поняття журналіста у Кримінальному кодексі має обмежений характер і може формалістично тлумачитися.

Комітет міністрів звернувся до української влади надати до 31 березня 2019 року оновлений та консолідований план дій або представити доповідь у відповідь на порушені у цьому аналізі Радою Європи питання, щоб створити можливість для комплексної оцінки результативності заходів, які здійснює українська влада.

Довідка УНІАН. Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати зниклому журналістові. З тих пір тіло зберігалося в київському морзі.

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі. У серпні 2005 року на той час президент Віктор Ющенко, який змінив на посаді глави держави Леоніда Кучму, посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

Гонгадзе було поховано 22 березня 2016 року у Києві на території церкви Миколи Набережного. У зверненні, приуроченому до похоронів, вдова Гонгадзе Мирослава наголосила, що з похованням журналіста його справа не припиняється, замовники його вбивства мають бути засуджені.