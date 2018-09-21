У Раді Європи закликали українську владу завершити розслідування справи вбивства Гонгадзе
Комітет міністрів Ради Європи закликали українську владу забезпечити швидке завершення розслідування справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Як повідомили у Раді Європи, Комітет міністрів РЕ 18-20 вересня проаналізував виконання Києвом рішення Європейського суду з прав людини про вбивство журналіста у справі "Гонгадзе проти України" (вбивство журналіста та відсутність ефективного розслідування).
Зокрема, Комітет знову звернувся до української влади якомога скоріше надати інформацію про касаційне провадження стосовно ув'язненого екс-генерала МВС Олексія Пукача, одного з винних у вбивстві журналіста, і висловив очікування, що це провадження буде стрімко завершено.
Комітет міністрів "висловив жаль, що незважаючи на попередні рішення, і після майже 18 місяців розслідування підбурювання і організації вбивства Гонгадзе все ще потребує повного завершення".
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Разом з тим, Комітет міністрів "наполегливо закликав українську владу забезпечити швидке завершення розслідування у відповідності зі стандартами Конвенції (із захисту прав людини і основоположних свобод - УНІАН) і запропонував їй повідомити, на якому етапі зараз перебуває розслідування, з якими складнощами можливо доведеться зіштовхнутися, і які розглядаються заходи, аби подолати можливі труднощі та у які часові рамки розслідування може бути завершеним".
Також у Раді Європи "відзначили з цікавістю, що правоохоронні органи та суди, очевидно, активно застосовують нові нормативні положення щодо злочинів, вчинених проти журналістів". У цьому зв'язку зазначається, що хоча надана статистична інформація не є переконливою у демонстрації ефективності розслідувань, у Комітеті міністрів закликали владу надати додаткові роз'яснення щодо поточної ситуації в контексті захисту журналістів.
Крім того, висловлено занепокоєння, що визначення поняття журналіста у Кримінальному кодексі має обмежений характер і може формалістично тлумачитися.
Комітет міністрів звернувся до української влади надати до 31 березня 2019 року оновлений та консолідований план дій або представити доповідь у відповідь на порушені у цьому аналізі Радою Європи питання, щоб створити можливість для комплексної оцінки результативності заходів, які здійснює українська влада.
Довідка УНІАН. Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати зниклому журналістові. З тих пір тіло зберігалося в київському морзі.
У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі. У серпні 2005 року на той час президент Віктор Ющенко, який змінив на посаді глави держави Леоніда Кучму, посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.
Гонгадзе було поховано 22 березня 2016 року у Києві на території церкви Миколи Набережного. У зверненні, приуроченому до похоронів, вдова Гонгадзе Мирослава наголосила, що з похованням журналіста його справа не припиняється, замовники його вбивства мають бути засуджені.