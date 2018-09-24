Вперше з часів Революції гідності Конституційний суд засідає в повному складі (фоторепортаж)

Президент Петро Порошенко зазначає, що в суді наразі панує "конструктивна атмосфера".

Президент Петро Порошенко заявляє, що вперше з часів Революції гідності Конституційний Суд України матиме можливість працювати в повному складі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спеціального пленарного засідання КСУ, в рамках якого відбулася урочиста церемонія складання присяги новопризначеними суддями суду Іриною Завгородньою та Олегом Первомайським.

"Я дуже тішуся, тому що зараз існує дуже конструктивна атмосфера всередині Конституційного Суду. І нові судді себе показали з найкращого боку", - сказав Порошенко і висловив переконання, що Завгородню та Первомайського "чекає та сама доля".

Президент привітав новопризначених суддів. "Вперше з часів Революції гідності Конституційний Суд нарешті буде мати можливість працювати в повному складі", - наголосив глава держави.

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24 вересня новопризначені судді Конституційного суду України Ірина Завгородня та Олег Первомайський склали присягу. Після складення присяги його голова Станіслав Шевчук вручив новопризначеним суддям атрибути судді - мантію та нагрудний знак судді КСУ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада призначила Завгородню та Первомайського суддями КСУ. Кандидатура Завгородньої була подана "Блоком Петра Порошенка", а Первомайського - "Народним фронтом".