Депутати продовжили державні виплати постраждалим на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 народний депутат із 334, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом до статті 5 ”Джерела покриття витрат на державну допомогу постраждалим учасникам та членам сімей учасників масових акцій” вносяться зміни, згідно з якими покриття витрат на виплату державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей здійснюється із резервного фонду державного бюджету України на відповідний рік (раніше - на 2014 рік).

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Як зазначається у пояснювальній записці, ВР 21 лютого 2014 року ухвалила Закон України № 749-VII «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей». Цим законом був визначений порядок призначення та виплати державної допомоги постраждалим учасникам та членам сімей учасників масових акцій громадського протесту, що розпочались в Україні з 21 листопада 2013 року і продовжувалися до 22 лютого 2014 року та увійшли в історію України як Революція Гідності.

Водночас, ”левова частина активістів, постраждалих у результаті протистояння на Майдані та масових акцій громадського протесту, які мають медичні довідки, що засвідчують характер та місце отримання ними травм та шкоди здоров’ю, не звернулися до державних органів із проханням реалізації щодо них зазначеного Закону, оскільки не були поінформовані про його прийняття та чинність”.

На переконання експертів та громадських активістів, непоінформованість постраждалих учасників масових акцій про свої законні права спричинила проблеми, з якими зіткнулися значна кількість важкопоранених на Майдані, зокрема тих, яким збирали кошти на операції та лікування. І на сьогодні є низка постраждалих, яким ”дуже потрібні гроші на лікування, наприклад Віктор Орленко, котрий сьогодні у важкому стані перебуває у київській клініці”.

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Враховуючи вищезазначене, говориться у пояснювальній записці, є нагальна необхідність продовжити практичну дію зазначеного закону, для чого передбачити у ньому джерело покриття витрат на державну допомогу постраждалим учасникам та членам сімей учасників масових акцій у 2015 році, а за необхідності і в наступних роках.

Зазначається, що беручи до уваги значну кількість скалічених, травмованих, побитих осіб, а також осіб, майно яких було знищено або пошкоджено в результаті участі в масових акціях громадського протесту, які не скористалися нормами чинної нині редакції Закону в 2014 році, необхідно передбачити відповідні кошти у резервному фонді державного бюджету України на 2015 рік у розмірі не менше 200 млн грн.