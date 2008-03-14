У центрі Донецька виявили міну: жителів мікрорайону евакуйовують

У центрі Донецька проводиться евакуація школи і жителів мікрорайону у зв`язку з виявленням міни.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зі зв`язків з громадськістю міськради, в центрі міста, на будівельному майданчику Донбасівської інвестиційно-будівельної компанії (ДІБК), на перетині проспекту Маяковського і бульвару Пушкіна, виявлено 50-міліметрову міну часів Великої Вітчизняної війни.

У зв`язку з цим з 12.00 до 14.00 співробітниками МНС проводитимуться роботи зі знешкодження боєприпасу. При цьому жителі довколишніх будинків і учні загальноосвітньої школи N1 будуть евакуйовані.

Штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій буде розміщено в будівлі загальноосвітньої школи N1, там же буде розміщено прес-центр.

На час проведення робіт зі знешкодження міни рух довколишніми вулицями буде перекрито, повідомили в міськраді.