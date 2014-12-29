Янукович, Порошенко і Яценюк очолили рейтинг "Розчарування року" - опитування

На другому місці - діючий президент Петро Порошенко - 17%, на третьому - прем'єр-міністр Арсеній Яценюк (9%).

Януковича визнавали головним розчаруванням року у 2013 році (35%), а 2012 році (16%) і в 2011 році (32%), повідомляє ZN.ua.

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Яценюк вже з'являвся на верхніх рядках антирейтингу. У 2013 році він розділив друге-третє місце з Віталієм Кличком (по 10%).

Дослідження було проведене Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 грудня 2014 року. Опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.