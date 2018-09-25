Порошенко провів переговори з Туском на Генасамблеї ООН і закликав посилити тиск на Росію

Глава української держави вкотре закликав посилити тиск на Росію для невідкладного звільнення всіх українських політв’язнів.

У рамках участі у 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Як повідомила прес-служба президента України, Порошенко вкотре закликав посилити тиск на РФ для невідкладного звільнення всіх українських політв’язнів, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха.

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Також президент України та президент Європейської Ради обмінялися думками щодо шляхів реалізації домовленостей, досягнутих за підсумками Двадцятого Саміту Україна – ЄС.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, стан виконання Мінських домовленостей.

Глава української держави подякував за рішення ЄС продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року. Також було визнано за необхідне активізувати міжнародні зусилля для захисту інтересів України від протиправних дій РФ в Азовському морі.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко і лідери ЄС закликали РФ звільнити всіх українських заручників.