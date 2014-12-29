Президент заявив, що незадоволений роботою ГПУ

Президент України Петро Порошенко незадоволений роботою Генеральної Прокуратури України.

Про це він заявив на прес-конференції, 29 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, чи задоволений він роботою генерального прокурора України Віталія Яреми.

"Мене не задовольняє робота генеральної прокуратури. Я впевнений, що кроки по антикорупції за 6 місяців мали б бути значно більшими. І мене категорично не влаштовує розслідування справ по вбивствам на Майдані", - сказав Порошенко.

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"Але потрібно зважати, що був прийнятий закон про амністію тих, хто був по той бік Майдану. Ми мали тоді швидко знайти тих, на кого амністія не поширювалась. Вже зараз 3 судді, які відпускали з-під варти винних у смертях на Майдані, були звільнені", - додав він.

Також Порошенко наголосив, що його представник у парламенті вніс закон, який передбачає руйнування "прокурорської касти". Після чого глава держави подякував Верховній Раді, яка підтримала цю ініціативу й зруйнувала цю касту.

"У нас є проблеми, але вони спільні і повинні вирішуватися спільно", - резюмував президент.