Перехід українських кораблів до Азовського моря проходив у складній обстановці - ВМС (фото)

ВМС України не просили дозволу у Росії, а реалізували своє право на вільне плавання Керченською протокою та Азовським морем згідно Конвенції ООН та міжнародних угод.

Перехід через Керченську протоку в Азовське море українських військових кораблів проходив у складній обстановці та супроводжувався небезпечними інцидентами з боку російських військових сил.

Про це повідомили 23 вересня в командуванні Військово-Морських Сил Збройних сил України.

"Сьогодні, 23 вересня, пошуково-рятувальне судно "Донбас" та морський буксир "Корець" пройшли Керченську протоку. При цьому Військово-Морські Сили ЗС України не просили дозволу у країни агресора, а реалізували своє право на вільне плавання Керченською протокою та Азовським морем згідно Конвенції ООН та міжнародних угод", - йдеться в повідомленні.

У командуванні ВМС зазначили, що перехід кораблів до Керченської протоки та через неї проходив у складній обстановці.

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"На Чорному морі кораблі українських ВМС безпосередньо супроводжувались розвідувальним кораблем чорноморського флоту "Приазов’я" та прикордонними сторожовими кораблями РФ "Аметіст" та "Дон". В Керченській протоці для безпосереднього супроводження було задіяно більше 10 кораблів і катерів ФСБ та Чорноморського флоту РФ. Літаки країни агресора неодноразово здійснювали обліт наших кораблів, у тому числі на гранично низьких висотах", - розповіли у ВМС.

В командуванні наголосили, що сили країни агресора допустили ряд небезпечних інцидентів.

"20 вересня близько 17.00 розвідувальний корабель Російської Федерації "Приазов’я" здійснив надмірне зближення з українськими суднами на дистанцію 2-х кабельтов, чим грубо порушив вимоги міжнародних правил та створив вкрай небезпечну ситуацію. 21 вересня російський винищувач Су-27 (з тимчасово-окупованої території АР Крим, бортовий номер 30) створив передумови до аварійної події в повітрі зблизившись на небезпечну відстань з військово-транспортним літаком Ан-26 Військово-Морських Сил ЗС України, який виконував планове завдання над акваторією Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянськ їм на зустріч вийшли малі броньовані артилерійські катери P177 "Кременчук" та P178 "Лубни".

Сьогодні українські військові кораблі пройшли Керченську протоку і вийшли в Азовське море.