Порошенко закликав реформувати Раду безпеки ООН для унеможливлення зловживання правом вето

Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй не мовчати, коли Росія як країна, що має право вето на Раді безпеки ООН, порушує принципи міжнародного права.

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй для унеможливлення зловживання правом вето тими країнами, які є посиійними членами Ради безпеки, і зокрема Росією.

Про це президент України заявив під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Як держави-члени, ми наділили Раду Безпеки головною відповідальністю за підтримання міжнародного миру та безпеки", - наголосив Порошенко.

"Якими мають бути наші дії, якщо член Ради Безпеки з правом вето, використовує його, не для того щоб сприяти міжнародному миру та стабільності, а щоб допомогти собі уникнути відповідальності? Настав час наголосити, що зловживання правом вето – це гальмо, що заважає нашій Організації діяти на повну силу", - заявив президент.

"Ми вважаємо, що прогрес у питанні реформи Ради Безпеки буде важливим внеском у триваючі в ООН широкомасштабні зміни", - наголосив президент.

"У цьому контексті ми підтримуємо започаткування міжурядових переговорів з метою узгодження тексту відповідного документа та готові конструктивно долучитися до цього процесу", - заявив президент.

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Також Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй не мовчати, коли Росія як країна, що має право вето на Раді безпеки ООН, порушує принципи міжнародного права.

"Україна ухвалила суверенне рішення про власний шлях до вільного світу, заснованого на демократичних цінностях та правилах. Росія карає Україну за це. Вбиває. Руйнує будинки. Вона бреше у промисловому масштабі", - наголосив Порошенко.

"Ми захищаємо українську землю та наш вільний вибір, ми протистоїмо відроджуваній неоімперіалістичній державі, яка хоче поділити світ наново, - і таким чином ми захищаємо Вільний світ", - підкреслив глава держави.

"ООН не повинна мовчати, коли цінності та принципи, закріплені її Статутом та принципами міжнародного права, порушуються країною, що має право вето", - заявив президент.

Глава держави заявив, що "політика умиротворення та пошуку швидких рішень складних проблем довела свою хибність".

"Вона підтвердила, зручне замовчування порушень норм міжнародного права не зупиняє злочинця, а навпаки, спонукає його продовжити свою руйнівну політику", - переконаний Порошенко.

"Мовчання і є тією зброєю, яку Кремль використовує проти України, і, зрештою, проти всіх нас! Наївно вірити, що «безпечна бухта» завжди буде поруч. Не буде жодної «безпечної бухти», якщо ми дозволимо декому вважати, що для нього не існує жодних правил і обмежень. Що він має право змінювати міжнародну систему, як йому заманеться. Що його інтереси більш легітимні, ніж наші", - наголосив президент.

"Якщо ж не буде сильної та єдиної відповіді, такий безвідповідальний та егоїстичний гравець вдасться до тактики подальшої ескалації, створення нових криз, підвищення ставок, шантажу інших країн та навіть цілих міжнародних організацій", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко під час виступу на Заході високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наголосив на необхідності реформування Організації Об’єднаних Націй задля підвищення ефективності миротворчої діяльності. Про це він заявив