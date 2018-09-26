Порошенко закликав реформувати ООН для підвищення ефективності миротворчої діяльності

За словами Порошенка, Генсек ООН також має рішуче вносити на розгляд Ради Безпеки ініціативи щодо розгортання операцій ООН у країнах та регіонах, які перебувають на межі конфлікту або страждають від нього.

Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності реформування Організації Об’єднаних Націй задля підвищення ефективності миротворчої діяльності.

Про це він заявив під час виступу на Заході високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, пише прес-служба президента.

«Нова якість миротворчості повинна відповідати світовим очікуванням та сподіванням. Ініціатива Генерального секретаря ООН щодо зміцнення взаємодії між усіма учасниками, залученими до миротворчої діяльності – це саме те, чого вимагає наша Організація з метою забезпечення більшої ефективності та більшої надійності цього важливого інструменту», - наголосив глава держави.

«Ми вітаємо та повністю підтримуємо Ваші зусилля, пане Генеральний секретар, у здійснені рішучої реформи ООН, спрямованої на зміцнення архітектури миру та безпеки», - заявив Петро Порошенко.

Він також нагадав, що минулого року на саміті Ради Безпеки всі лідери також були єдині у баченні нагальної потреби реформування миротворчих зусиль та системи ООН у цілому.

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Президент висловив сподівання, що Декларація, схвалена сьогодні багатьма державами, включаючи Україну як активного контрибутора в операції з підтримання миру, посилить ці колективні зусилля.

«Я хотів би наголосити на одному з положень нашої спільної Декларації: дуже важливо, щоб реформа призвела до покращення здатності ООН виконувати свої першочергові завдання», - підкреслив він.

«Тут я бачу ключову роль Генерального секретаря у виконанні своїх обов'язків відповідно до статті 99 Статуту ООН. Рада Безпеки не тільки має отримувати своєчасні, відверті та докладні доповіді Секретаріату ООН. Генеральний секретар також має рішуче вносити на розгляд РБ ООН ініціативи щодо розгортання операцій ООН у країнах та регіонах, що перебувають на межі конфлікту або страждають від нього», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко висловив подяку Генеральному секретарю «за особисту відданість та підтримку миротворчої діяльності ООН» і запевнив, що відданість України та її внесок у діяльність Організації з підтримання миру «не похитнуться навіть у часи, коли країна зазнає агресії».

«Україна залишатиметься надійним партнером у наших спільних зусиллях з підтримання миру», - резюмував Президент.

Як повідомляв УНІАН, за словами Петра Порошенка, розгортання багатонаціональної миротворчої операції з повноцінним мандатом ООН із єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу.