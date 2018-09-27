Бути українцем чи татарином в окупованому Криму на сьогодні є кримінальним злочином - Порошенко

Президент закликав країни-члени ООН докласти більше зусиль для досянення поваги до прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Президент України Петро Порошенко закликав Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй підтримати новий проект резолюції, який розглядатиметься наприкінці року, щодо окупованого Росією Криму з метою підтримки політичних в'язнів.

Про це президент України заявив під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"З першого дня незаконної окупації Криму кримські татари та етнічні українці піддаються репресіям та дискримінації. Зафіксовано безліч випадків убивств, катувань, переслідувань та арештів за сфабрикованими звинуваченнями", - наголосив Порошенко.

"Список заручників та жертв російського окупаційного режиму в Криму зростає майже щодня. Здається, що бути українцем чи кримським татарином у сьогоднішніх реаліях окупованого півострова є кримінальним злочином", - підкреслив глава держави.

Він нагадав про незаконно засуджених Росією Вололимира Балуха і Олега Сенцова, що "оголосили голодування на знак протесту, тож зараз вони балансують на межі життя та смерті".

"Я глибоко ціную надзвичайний прояв підтримки та єдності по всьому світу в спробі визволити цих хоробрих людей", - заявив президент.

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"На жаль, Кремль залишається байдужим до цих звернень міжнародної спільноти і багатьох представників російської інтелігенції. Я закликаю країни-члени ООН докласти більше зусиль для того, щоб досягти поваги до прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом прийняття відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН", - наголосив Порошенко.

Крім того, президент нагадав, що з початку російської агресії в 2014 році окупанти утримують на неконтрольованій території Донбасу десятки українців.

"Усі українські пропозиції обміняти російських громадян, засуджених за злочини проти суверенітету та територіальної цілісності України, на українських, яких тримають як політв’язнів, цілком ігноруються", - заявив Порошенко.

"Це черговий приклад безвідповідальності Росії: спочатку підбурювати і надсилати своїх громадян на цю війну, а пізніше просто покинути їх на призволяще", - сказав глава держави.

"Ось головна риса сучасної Росії – їм байдуже. Їм байдуже щодо страждань. Їм байдуже щодо правди. Їм байдуже щодо закону. Вони думають, що їх військова міць та статус в ООН дають на це право. Ми – ті, хто має довести, що вони помиляються. Ми – ті, хто має змусити їх не бути байдужими", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України готує проект резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї по Криму на кінець року.

У новий проект резолюції щодо окупованого Криму, який наприкінці року винесуть на засідання Генасамблеї ООН, буде включено питання політв'язнів.

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)». За неї проголосували 70 країн. Проти були 26 країн, утрималися 76.