У 2024 році кількість правопорушень за участю електросамокатів зросла на 42%.

В Івано-Франківську вводять заборону на поїздки на електросамокатах у центрі міста. Вона почне діяти вже з середини жовтня, пише Forbes.

Зазначається, що Івано-Франківськ став першим українським обласним центром, який запровадив подібну заборону. Вона також поширюватиметься на електровелосипеди, сігвеї та інші види персонального електротранспорту.

"Встановлюємо знаки, готуємо патрулі реагування", - розповів журналістам директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.

Відео дня

У виданні нагадали, що у вересні в Івано-Франківську після наїзду електротранспорту 6-річна дитина потрапила до лікарні. За словами Смушака, саме цей інцидент підштовхнув міськраду до ухвалення рішення про заборону.

За даними Опендатабот, у 2024 році кількість правопорушень за участю електросамокатів зросла на 42%. Загалом за рік зафіксовано 71 судову справу, у якій фігурують електросамокати.

В Ізмаїлі заборонили електросамокати в оренду

Нагадаємо, що 2023 року в Ізмаїлі на півдні Одеської області місцева влада заборонила прокат електросамокатів лише через кілька днів після того, як у місті запрацював сервіс прокату електротранспорту. Цей транспорт не можна розміщувати і зберігати на міських територіях загального користування.

Тоді комунальникам доручили проводити перевірки в Ізмаїлі і в разі виявлення електричних самокатів, які надаються у використання на умовах прокату або на інших умовах, вилучати їх. Власники зможуть їх повернути тільки за наявності документів, що підтверджують право власності, і після оплати витрат з їх транспортування та зберігання.

Вас також можуть зацікавити новини: