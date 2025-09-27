До цієї ситуації призвів скандальний конкурс управителів багатоквартирними будинками, який пройшов ще на початку 2025 року.

У Києві почали залучати колекторів для стягнення боргів із місцевих жителів за комунальні послуги. Кілька днів тому комунальне підприємство в Оболонському районі провело відповідний тендер. Про це повідомляється в матеріалі ТСН.

Зазначається, що в системі ProZorro міститься відповідне замовлення від КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району" на 1,5 млн гривень. Агенція-переможець тендеру займатиметься стягненням заборгованості за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Журналісти поділилися, що мешканці Оболонського району з боргами за комунальні послуги можуть очікувати на настирливих дзвінків і повідомлень з вимогою сплатити їх до Нового року.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповів журналістам, що до цієї ситуації призвів скандальний конкурс управителів багатоквартирними будинками, який відбувся ще на початку 2025 року. Він нагадав, що під час конкурсу зафіксували численні порушення законодавства.

"У результаті управителями стали старі керуючі компанії, які одразу вдвічі підвищили вартість послуг. Люди відмовилися платити за завищеними тарифами, адже послуги часто не надавалися взагалі, іноді неналежним чином", - пояснив експерт.

За даними журналістів, колектори отримають доступ до даних про боржників. Очікується, що вони здійснюватимуть телефонні дзвінки, розсилки та влаштовуватимуть особисті зустрічі з боржниками.

Попенко в розмові з журналістами заявив, що до Нового року КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району" планує стягнути з боржників близько 7,5 млн гривень боргів. Він підкреслив, що це рішення, зокрема, пов'язане зі зростанням заборгованості населення після збільшення тарифів на обслуговування будинків.

"Це дуже цинічно: провести незаконний конкурс, підвищити тарифи і змушувати людей платити. Думаю, інші райони Києва підуть цим самим шляхом, наймаючи колекторів за комунальні кошти", - додав експерт.

Попенко радить українцям ігнорувати дзвінки від колекторів. Він нагадав, що можна заблокувати номери телефонів, з яких надходять настирливі дзвінки.

Також експерт рекомендує вести активне листування з керуючою компанією, а в листах наголошувати, що ви не згодні з умовами договору, оскільки компанія не виконує свої обов'язки. Крім того, Попенко підкреслив, що необхідно вимагати акти виконаних робіт, щоб довести, що послуги не були надані.

Як можуть зрости тарифи на комунальні послуги після війни

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. За його словами, ринкова вартість електроенергії може сягати 9-11 гривень за кВт/год. Це означає, що зростання цін для населення можливе не на 50%, а на 120%.

Також ринкова вартість газу в Україні коливається від 20-25 до 30 гривень за кубометр, що може призвести до зростання цін на 250% після завершення війни. Водночас Попенко додав, що вартість послуг водопостачання для українців не подорожчає так сильно, оскільки цей тариф не залежить від цін на газ і електроенергію.

Вас також можуть зацікавити новини: