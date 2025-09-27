Вони діляться "релевантними історіями" про композиції, супроводжуючи прослуховування додатковими коментарями.

Відеосервіс YouTube представив платформу YouTube Labs для тестування функцій на базі штучного інтелекту. Вона нагадує Google Labs, де користувачі можуть випробувати сервіси на ранніх етапах їхньої розробки.

Як пише портал TechCrunch, першим проектом стали ШІ-ведучі в YouTube Music. Вони діляться "релевантними історіями" про композиції, супроводжуючи прослуховування додатковими коментарями.

Експериментальна функція стане доступна під час прослуховування міксів і радіостанцій. За оцінкою ЗМІ, ця ініціатива обіцяє бути цікавою – щось подібне Google раніше розгорнула в NotebookLM, де ШІ-асистенти на прохання перетворюють документи, нотатки та конспекти на аудіоподкасти.

Відео дня

Поки що функція тестується серед "обмеженої кількості учасників зі США", але згодом ШІ-ведучі стануть доступні користувачам по всьому світу

Адміністрація YouTube також оголосила про розширення можливостей підписки Premium. Платні користувачі відеосервісу отримали доступ до поліпшеного звуку і нової опції прискореного відтворення роликів до 2,5x.

Раніше Youtube спіймали на таємному редагуванні відео за допомогою ШІ. Нейромережа видаляла зморшки, змінювала форми вух і підвищувала чіткість, щоб зробити ролики більш привабливими.

УНІАН розповідав, що Instagram раптом почав показувати користувачам рекламу з їхніми обличчями. Соцмережа отримує доступ до вашої зовнішності, якщо ви використовували Meta AI для редагування своїх селфі.

Вас також можуть зацікавити новини: