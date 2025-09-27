Вже як місяць зенітно-ракетний комплекс "Петріот" від Ізраїлю розгорнутий в Україні.

Обіцяний раніше Ізраїлем комплекс протиповітряної оборони Patriot вже цілий місяць задіяний в Україні для посилення сил ППО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

"Ізраїльський комплекс працює в Україні місяць. Місяць працює", - повідомив Зеленський.

Також він додав, що ще восени Україна отримує дві системи "Петріот" від Німеччини.

Patriot від Ізраїлю - що відомо

Нагадаємо, Patriot — це американська зенітно-ракетна система протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності, розроблена компанією Raytheon. Вона використовується для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет. Комплекс складається з радара, командного пункту, станції наведення та пускових установок. Система здатна одночасно відстежувати десятки цілей і працювати в інтегрованій мережі ППО.

Ізраїль відмовився від Patriot на користь інших систем. Списані "Петріоти" може отримати Україна. Як повідомляв УНІАН, на початку червня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський стверджував, що від Ізраїлю було надано Україні систему "Петріот".

Втім, вже згодом МЗС Ізраїлю спростувало цю інформацію, зазначивши, що заяви посла не відповідають дійсності. Також видання Ynet писало, що Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень заяви Бродського.

Водночас, 14 червня Зеленський роз'яснив ситуацію, і зокрема, Україна отримувала сигнал про можливу передачу старих систем Patriot від Ізраїлю. Одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. але станом на червень в Україну не надходила.

