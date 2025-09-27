Відомо, що Асад разом зі своєю родиною втік до Росії.

Сирія видала ордер на арешт колишнього президента країни Башара Асада. Таким чином країна відкрила шлях для передачі цього ордера в Інтерпол з метою вжиття міжнародних заходів. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією державних ЗМІ, в ордері йдеться про звинувачення, серед яких умисне вбивство, катування, що призвели до смерті та позбавлення волі. Ордер також ґрунтується на позовах, які подали сім'ї жертв у південній провінції Дар'а щодо подій, які сталися у листопаді 2011 року.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Асад разом зі своєю родиною втік до Росії в грудні після того, як повстанські угруповання повалили його уряд після 13 років громадянської війни, яка почалася через продемократичні протести. У конфлікті брали участь кілька іноземних держав, а саме Росія, Іран, США і Туреччина.

Колишній президент Сирії звинувачується у застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення та масових тортурах під час війни в країні. У Сирійській обсерваторії з прав людини наголосили, що станом на березень 2024 року у громадянській війні в Сирії загинуло понад 600 тисяч людей.

За інформацією ООН, понад половина довоєнного населення у 23 млн осіб була вимушена виїхати до інших регіонів Сирії або в інші країни.

Водночас нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сирія відновлюють дипломатичні відносини. За його словами, українці раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності.

Глава держави розповів, що під час переговорів з президентом Сирії Ахмедом Хусейном вони обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці. Також торкнулися питання безпекових загроз для України та Сирії та важливості протидії їм.

