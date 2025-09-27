Україна готова до діалогу, але позитиву від угорської влади немає, каже президент.

Влада Угорщини робить дуже небезпечні речі, передовсім для своєї країни, коли запускає розвідувальні дрони в повітряний простір України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

За словами глави держави, він має розуміння, що саме вивчали угорські розвідувальні дрони на території України.

"Вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі передовсім для себе", - наголосив Зеленський.

За словами президента, було зафіксовано переміщення одного угорського дрону над Україною.

"До речі, я попросив показати людям, бо вони кажуть - що ми щось вигадуємо. Я попросив нашу розвідку, Збройні сили... вони можуть показати. Все є. Зафіксоване переміщення в електронному вигляді, є фото і різні речі. Нехай покажуть", - сказав Зеленський.

Він додав, що позитиву з боку угорського керівництва не бачить, але Україна завжди готова до діалогу.

Угорські дрони над Україною

Як повідомляв УНІАН, учора після наради з військовим командуванням Зеленський розповів, що українські оборонці зафіксували заходи в український повітряний простір дронів-розвідників з Угорщини.

У зв'язку з цим, глава держави доручив військовим відповідно реагувати, якщо угорські дрони знову залітатимуть в український повітряний простір.

