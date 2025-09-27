Президент України закликає цивілізований світ не проявляти слабкість відносно РФ.

Міжнародним союзникам і партнерам України не треба боятися реагувати на дії Росії так само, як діє саме РФ. Зокрема, якщо Росія погрожує Києву блекаутом, то в Москві мають розуміти, що теж можуть залишитись без світла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

Зокрема, у президента запитали, що вплинуло на зміну бачення президента США Дональда Трампа стосовно України.

"Дійсно, я поділився з ним деяким баченням. Реаліями на полі бою. І деяким баченням того, що могло би бути. І я вважаю, що є вплив на Росію. І не треба чекати м'яких кроків з боку Росії у бік України", - відзначив Зеленський.

Як сказав президент, Україна має реагувати на дії Росії відповідно.

"Не треба цього боятись. І не треба бути дуже обережними в риториці з "руськими", якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика має бути і у цивілізованих країн. Бути цивілізованими з нецивілізованими - мені здається, це помилка. Як в риториці, так і в більш змістовних кроках щодо поля бою і [ударів - УНІАН] вглиб Російської Федерації", - сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, Росія визначає мету, аби занурити Україну в "блекаут":

"Якщо Росія знищує і ставить ціль "блекауту" в Україні, і ставить цю ціль кожну зиму - я не впевнений, що відповідь від нас й інших партнерів повинна бути іншою. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими, і не є агресорами. Але це не значить - що вони слабкі".

Як зазначив Зеленський, не треба проявляти слабкість.

"Якщо погрожують, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії", - наголосив Зеленський.

Загроза блекауту в Україні

Як повідомляв УНІАН, командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко вважає, що треба заздалегідь підготуватися, бо найближчої зими можуть бути відключення світла, оскільки російські загарбники будуть атакувати ракетами та ударними дронами енергетичні об'єкти.

