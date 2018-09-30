Росіяни живуть в міфологічному минулому : журналіст висловився про менталітет громадян РФ

За словами Сотника, росіяни зомбовані телевізором і про українців у них склалася, згідно телекартинці, стереотипна думка.

Головний редактор незалежного громадсько-політичного каналу "Sotnik-TV", російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник переконаний, що населення сучасної Росії має мислення, що межує з шизофренією.

"Це пострадянські люди, які ніяк не можуть змиритися із загибеллю СРСР і досі відчувають фантомні радянські болі. Природно, у них і "Крим – наш. А що? А як ще? Так, я не можу поїхати відпочивати туди – там дорого все, але він – наш. Ми за нього кров у війну проливали". Хто? Ти особисто проливав? Але в їх головах це так", - заявив він під час чату на "Главреді".

Журналіст констатує, що під час опитування респондентів для свого інтерв'ю він часом стикається з абсолютно абсурдними судженнями і думками.

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"Зараз я спробую сформулювати, тому що цю шизофренію дуже складно пояснити. "Крим – наш. Я за нього платити не хочу, але він все одно – наш. А ось ці хохли вони завжди так". Це великодержавний шовінізм: "великороси", "малороси", "у всьому винні жиди", "хохли, які будують підступи", "всі нас ненавидять" і т. д. Як сказав Євген Шестаков: "Ми континент, але будемо жити відтепер як острів, в море навколо якого працьовито нас*али самі". Ви вже мене вибачте за непарламентський вислів", - сказав публіцист.

За словами Сотника, росіяни зомбовані телевізором і про українців у них склалася, згідно телекартинці, стереотипна думка, як про відступників від великого радянського минулого. Разом з тим, журналіст переконаний, що росіяни і українці - досить близькі народи, які в майбутньому на багато покоління не пробачать Путіну цю війну.

"Путіну, звичайно ж, ніколи цього не пробачать ні українці, ні росіяни. Але це буде потім, коли в тих же самих росіян настане похмілля, коли вони схопляться за голову, коли розсіється дим цієї диявольської пропаганди і вони скажуть: "Господи, що ж ми накоїли! Путін, ти що накоїв! Да будь ти проклятий!", - сказав Сотник.