На Порошенка подали позов за звернення до Вселенського патріарха щодо томосу

Суд відкрив провадження в адміністративній справі та призначив підготовче засідання на 13 листопада.

Громадська організація «Неурядова організація верховенства права» подала до суду на президента України Петра Порошенка за втручання у справи церкви, зокрема звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія з приводу надання Українській православній церкві томосу.

Про це повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

«Неурядова організація верховенство права» просить суд встановити «відсутність компетенції (повноважень) глави держави втручатися у діяльність церкви та релігійних організацій».

Зокрема, йдеться про підписання та направлення звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні, яке в подальшому підтримала Верховна Рада відповідною постановою.

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Суд відкрив провадження в адміністративній справі та призначив підготовче засідання на 13 листопада.

Нагадаємо також, 19 квітня Рада підтримала звернення президента про створення Української помісної церкви.

Порошенко зустрівся з представниками українських церков. Патріарх УПЦ КП Філарет та предстоятель УАПЦ Макарій передали главі держави звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію. Відтак глави українських церков закликали Варфоломія надати дозвіл на створення єдиної української церкви.

УПЦ Київського патріархату також закликала УПЦ МП підтримати створення помісної церкви. В УПЦ МП заявили, що немає ніяких підстав для визнання іншої православної церкви.