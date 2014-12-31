В ОБСЄ повідомили подробиці нападу бойовиків на Піски 29 грудня

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі повідомляє, що українські військові 29 грудня під час нападу бойовиків в Пісках затримали одного з нападників, а інші п'ятеро втекли.

Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ від 31 грудня.

"Український генерал-майор (Олександр Розмазнін) надав деталі про інцидент, що стався 29 грудня в Пісках. Він відзначив, що шість осіб наблизились до українських позицій та кинули гранату в солдатів, що призвело до вбивства трьох військовослужбовців. П'ятеро злочинців змогли втекти, коли одного було захоплено українською армією", - сказано в звіті.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня в Міністерстві оборони України заявили, що 29 грудня в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє військовослужбовців та двоє отримали поранення.

Перед цим полк "Азов" на сторінці у Facebook з посиланням на інформацію командира полку Андрія Білецького повідомив, що у Пісках під Донецьком внаслідок наступу бойовиківзагинули шестеро українських військових, троє отримали поранення.

Речник АТО Андрій Лисенко повідомляв про трьох загиблих військових та одного пораненого впродовж доби.