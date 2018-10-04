Росію звинуватили у спробі викрасти дані щодо катастрофи MH17

Даними щодо катастрофи MH17, за словами міністра, намагалися заволодіти співробітники російської розвідки. Інші деталі поки невідомі.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що російські спецслужби намагалися викрасти документи про розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу МН17 над Донбасом.

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Ця інформація пролунала під час брифінгу щодо діяльності російських спецслужб, передає Associated Press.

"Ми усвідомлювали зацікавленість російських спецслужб у цьому розслідуванні та вжили відповідних заходів", — сказала вона.

Глава Міноборони Нідерландів додала, що влада продовжує пильно слідкувати за цим питанням.

Раніше правоохоронні органи Нідерландів вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року.