Росію звинуватили у спробі викрасти дані щодо катастрофи MH17
Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що російські спецслужби намагалися викрасти документи про розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу МН17 над Донбасом.
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Ця інформація пролунала під час брифінгу щодо діяльності російських спецслужб, передає Associated Press.
"Ми усвідомлювали зацікавленість російських спецслужб у цьому розслідуванні та вжили відповідних заходів", — сказала вона.
Глава Міноборони Нідерландів додала, що влада продовжує пильно слідкувати за цим питанням.
Раніше правоохоронні органи Нідерландів вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року.
BREAKING: Dutch defense minister says Russian intelligence officers targeted files on MH17 plane crash investigation.— The Associated Press (@AP) October 4, 2018