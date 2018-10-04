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Росію звинуватили у спробі викрасти дані щодо катастрофи MH17

15:07, 04 жовтня 2018
Політика
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Уламки збитого над Донбасом MH17 / REUTERS

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що російські спецслужби намагалися викрасти документи про розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу МН17 над Донбасом.

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Ця інформація пролунала під час брифінгу щодо діяльності російських спецслужб, передає Associated Press.

"Ми усвідомлювали зацікавленість російських спецслужб у цьому розслідуванні та вжили відповідних заходів", — сказала вона.

Глава Міноборони Нідерландів додала, що влада продовжує пильно слідкувати за цим питанням.

Раніше правоохоронні органи Нідерландів вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року.

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Теги: #Донбас#Нідерланди#MH17