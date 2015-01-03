Протягом дня бойовики 9 разів відкривали вогонь

21:20, 03 січня 2015
Політика
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Порівняно з учорашнім днем, сьогодні ситуація в зоні проведення антитерористичної операції відзначається меншою кількістю провокаційних обстрілів. 

REUTERS

Протягом дня бойовики незаконних збройних формувань 9 разів провокували сили АТО. Перший обстріл українських військових із стрілецької зброї та гранатометів відбувся близько 7 години в районі населеного пункту Нікішино, повідомляє прес-центр АТО.

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Далі протягом дня бойовики обстрілювали з стрілецької зброї новий термінал та диспетчерську вежу аеропорту Донецьк, а також позиції в районі населених пунктів Мар’їнка й Новомихайлівка. З автоматичного гранатомету терористи вели вогонь поблизу Опитного. Півгодинні обстріли з мінометів бойовики здійснили в районах Сокольників та Новоселівки.

Незаконні збройні формування все частіше застосовують тактику дій невеликими диверсійними групами. Вранці одну з таких груп військові викрили поблизу Станиці Луганської. Після перестрілки терористи вдалися до втечі.

Загалом же українські воїни продовжують впевнено утримувати свої позиції та стояти на варті миру на Донбасі.

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