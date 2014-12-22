У складі вчорашнього "гумконвою" РФ було 16 бензовозів – ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

Спостерігачі повідомляють, що 19 та 21 грудня відповідно два російських конвої перетнули українсько-російський кордон через пункт пропуску “Донецьк”. ОБСЄ відзначає, що це були 10 та 11 російські конвої відповідно з того моменту, як спостерігачі працюють на вказаних прикордонних пунктах пропуску.

При цьому, звітуючи про конвой, який 21 грудня о 7:45 почав прибувати на пункт пропуску, місія відзначає, що він "складався з 71 вантажівки, 16 бензовозів, 2 супроводжуючих транспортних засобів, 1 логістичний транспортний засіб, 1 командно-контрольна машина та машина швидкої допомоги". Всі вантажівки мали напис "гуманітарна допомога з Російської Федерації" та "Подарунки для дітей Донбасу". Місія відзначає, що під час митного контролю, російські митники та прикордонники проводили огляд вантажівок.

За повідомленням ОБСЄ, українські прикордонники також були присутніми під час огляду вантажівок. До 9:41 конвой покинув пропускний пункт в напрямку України. В 20:55 конвой повернувся з України та був оглянутий російськими прикордонниками. До 21:42 всі 92 транспортні засоби повернулися в РФ.

Читайте такожРосія вже готується відправити наступний «гумконвой» на Донбас після Нового рокуСпостерігаючи за конвоєм 19 грудня, спостерігачі зафіксували 6 вантажівок. На них були написи "З Росії з любов'ю" та "Новий рік для дітей Донбасу". Вантажівки були оглянуті російськими прикордонниками та митниками. Відповідно до наданої російською владою інформацією, вантажівки перевозили «подарунки, іграшки, торти та цукерки». Спостерігачі ОБСЄ не бачили жодного українського офіцера під час огляду вантажівок росіянами. До 22:25 конвой покинув прикордонний пункт та відправився в Україну. Спостерігачі не бачили, щоб цей конвой повернувся назад в РФ.