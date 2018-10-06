"Ця особина мене місяць тролила": Барна прокоментував лайку на адресу журналіста (відео)

Нардеп попросив вибачення, але не у журналіста.

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Олег Барна, який замість відповіді на питання обматюкав журналіста Ігоря Колтунова, вибачився перед виборцями, спілкою журналістів та колегами-депутатами. Але не попросив вибачення у журналіста і назвав його особиною.

Він виступив із заявою в ефірі телеканалу Прямий.

При цьому перед самим журналістом він не вибачився і заявив, що "ця особина його місяць тролила".

"Питання в цій особині, яка місяць тролила та переслідувала мене. Гляньте на сторінку, що він пише та витворяє. Але це було сказано на емоціях. Я дійсно емоційно вчинив. Я вибачаюся перед своїми виборцями, перед українським народом, перед дітьми, яким показали це відео ті люди, які не повинні б це показувати, навіть перед спільнотою всіх журналістів", - заявив Барна.

Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова в кулуарах Верховної Ради. Реакцію нардепа викликало питання журналіста про кнопкодавство.

"Якого дідька ти до мене підійшов? На х*й пішов бігом, під**ла! Ти що, нетрадиційної орієнтації?" - заявив Барна.

Після цього політик публічно пригрозив каналу "1+1" націоналізацією.

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"Якщо треба, націоналізуємо і "Буковель", і канал "1+1". Тому пам'ятайте про своє майбутнє, на кого будете працювати. Якщо я послав Путіна, поставив на місце Яценюка, повірте, на хр*н пошлю і Коломойського. І посилаю у вашій особі", - заявив він.

Художнього керівника "Студії Квартал 95" Володимира Зеленського обурила реакція народного депутата Олега Барни і він запустив в соціальній мережі Facebook флешмоб #ідітьусраку.

До слова, це далеко не перший скандал, у який потрапляє запальний нардеп Олег Барна. Так, у грудні 2017 року Барна отримав стусанів від учасників акції під будинком генпрокурора Юрія Луценка. Причиною стало те, що нардеп вдарив кулаком в око учасницю автопробігу.

Окрім того, у жовтні 2017 року, намагаючись потрапити на ранкове засідання Верховної Ради, Барна нарвався на розлючений натовп мітингувальників, які побили та обплювали політика з вигуками: "Йди працюй!"