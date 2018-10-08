Захід не в захваті від судової реформи в Україні - експерт

Однією з головних проблем судової системи є брак кадрів на рівні районних судів.

Колишній депутат Верховної Ради 6-го і 7-го скликання, екс-представник України в Європейській комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") Володимир Пилипенко вважає, що останні соціологічні дослідження судової реформи свідчать про те, що люди не бачать реальних змін у судовій системі і поліпшення роботи судової гілки влади.

"Більшість українців, як свідчать результати соціологічних досліджень, незадоволені результатами реформи. Ключова причина - люди не бачать реальних змін, поліпшення роботи судової гілки влади. Зауважу, що нинішня влада почала реформу судової системи з Верховного суду. Це те ж саме, що "будувати будинок, починаючи з даху", - сказав він.

При цьому, за його словами, однією з головних проблем судової системи є брак кадрів на рівні районних судів.

"В результаті «реформи» за останні роки в країні не працюють окремі суди першої інстанції. Одні судді пішли у відставку, в інших закінчився термін повноважень. Тому українці не мають можливості навіть звернутися в суд, що обмежує право громадян на правосуддя. Звідки тоді візьметься довіра до всіх цих змін і висока оцінка дій влади з боку суспільства?", - зазначив Пилипенко.

Також експерт розкритикував створення таких судів як південний, східний, центральний та інших.

"Також ще одне «ноу-хау» - створення таких судів як Північний, Північно-Західний, Східний, Центральний, Південний апеляційний суд тощо. Очевидно, тепер юристам потрібно компас видавати після закінчення навчання, щоб вони розуміли, де який суд у країні знаходиться", - обурився він.

Пилипенко підкреслив, що на Заході не в захваті від судової реформи в Україні.

"Рада Європи заявив, що в Україні суди найменше фінансуються з боку держави. Відповідно, про який престиж, чесності і прозорості можемо говорити, коли держава елементарно не вкладає ресурси в створення нового якісного рівня судової системи?", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр юстиції Олена Лукаш вважає, що останні результати соціологічних досліджень про провал судової реформи свідчать про те, що реформа не відбулася.

68% громадян вважають судову реформу неуспішною.