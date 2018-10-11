З 9 по 11 жовтня в Стамбулі проходить засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос про автокефалію Української православної церкви.

У Кремлі виступили проти можливого рішення про автокефалію Української православної церкви.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи можливість прийняття Синодом Константинопольського патріархату рішення про автокефалію української церкви.

«Ви знаєте позицію Російської православної церкви щодо цього питання, і, безумовно, ми б не хотіли, щоби здійснювалися якісь кроки, які ведуть до глибокого розколу в світі православ'я», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, з 9 по 11 жовтня в Стамбулі проходить засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос про автокефалію Української православної церкви. Засідання проходить за закритими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.