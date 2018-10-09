Російські пропагандисти атакували делегатів від України в ПАРЄ - нардеп

Володимир Ар'єв вимагає від компетентних служб Ради Європи вжити негайних заходів у зв'язку з некоректною поведінкою російських журналістів.

Голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар’єв вимагає від компетентних служб Ради Європи вжити негайних заходів у зв'язку з некоректною поведінкою російських журналістів щодо членів української делегації в кулуарах засідання осінньої сесії ПАРЄ.

Про це Володимир Ар’єв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно на мене в ПАРЄ в прямому сенсі напали російські пропагандисти з "Россия 24". Я відмовився з ними розмовляти і пішов від них, то вони хапали мене за рукав, а потім намагалися вдертися в кімнату представництва України в Раді Європи. Зараз буду вимагати від відповідних служб Ради Європи вжити негайних заходів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ПАРЄ розглядають зміни до правил і процедур, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії. Зокрема, в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

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Разом з тим доповідач ПАРЄ Петра де Саттер запевнила, що доповідь про внесення змін до процедури Асамблеї не має на меті скасування санкцій проти російської делегації.

8 жовтня на відкритті сесії президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого та відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск’є, необхідно обговорити внесення змін до процедур і правил ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.