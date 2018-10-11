На шляху до отримання томосу від Вселенського патріарха українські церкви мають об'єднатися - Філарет

Відтепер УПЦ КП і УАПЦ є законними і канонічними церквами в Україні, і для подальшого отримання томосу від Вселенського патріарха вимагається об'єднання цих церков та тої частини УПЦ МП, яка захоче долучитися до формування єдиної православної Української церкви.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет наголошує, що на шляху до отримання Томосу від Вселенського патріарха Варфоломія та Священного Синоду Константинопольської церкви, УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) та представники УПЦ Московського патріархату, які підтримують створення єдиної помісної православної церкви в Україні, мають об'єднатися.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Філарет сказав біля Володимирського собору у Києві.

Він розповів про результати засідання Священного Синоду Константинопольського патріархату на чолі з Вселенським патріархом Варфоломієм.

"Головним питанням для нас є створення в Україні єдиної помісної автокефальної незалежної від Москви Української церкви", - заявив Філарет.

Водночас, предстоятель УПЦ КП зазначив, що для створення єдиної православної церкви в Україні "потрібно об'єднатися трьом церквам в одну церкву".

Також він сказав, що для цього об'єднання треба виконати низку речей.

"Що мається на увазі? Мається на увазі анафема, яку наклали на мене в архієрейському соборі Російської православної церкви за те, що ми законно на помісному соборі висловили бажання мати в Україні автокефальну церкву, незалежну від Москви на тій підставі, що Україна стала незалежною державою", - наголосив Філарет.

Він пояснив, що через цю анафему не визнавався єпископат УПЦ КП.

Таким чином, за його словами, для об'єднання церков в Україні треба було визнати недійсною цю анафему.

"Я не один раз звертався до Вселенського патріарха з цим питанням - визнати цю анафему недійсною, і ось тепер прийшов час, коли Священний Синод якраз відновив як сказано в рішенні і мою діяльність, і діяльність єпископів, і діяльність віруючих, тобто таїнства, які ми звершували, визнаються дійсними таїнствами не тільки після цього рішення, а і протягом всіх тих років, коли ми звершували хіротонії, звершували таїнства, хрещення і інше", - заявив Філарет.

"І тепер це рішення про недійсність цих всіх заборон дає нам можливість тепер об'єднатися з архієреями Московського патріархату, які захочуть об'єднатися з нами, і об'єднатися з автокефальною церквою, бо з митрополита Макарія цей же Синод Константинопольсткого патріархату прийняв таке саме рішення", - заявив Філарет.

"Тепер ми архієреї всіх трьох церков є законними, канонічними, благодатними і тепер можемо при нашій добрій волі об'єднатися вже в одну Українську православну церкву, яка потім буде визнана Вселенським патріархом, і не тільки Вселенським, але Томос про автокефалію Української церкви ми отримаємо від Вселенського патріарха", - наголосив Філарет.