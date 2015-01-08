Міліціонерам заборонять автоматичний перехід у поліцію - законопроект Луценка

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко.

"Про необхідність створення поліції в Україні давно і багато говориться. 7.01.15 я завершив підготовку проекту закону про Національну поліцію", - зазначив він.

Читайте такожВ МВС будуть брати співробітників від 18 до 35 роківЛуценко уточнив, що головними новаціями законопроекту є створення національної поліції як центрального органу влади, який координує цивільний міністр внутрішніх справ; ліквідація Управлінь внутрішніх справ в областях та районах; фаховий начальник національної поліції призначається Кабінетом міністрів на контракт на 5 років; створення поліцейської комісії при національній поліції, в якій 3/5 членів - правозахисники та інші цивільні особи; призначення на посади в поліції через конкурс, який проводять поліцейські комісії з використанням поліграфа; призначення керівників поліції на контрактній основі на 5 років; обов'язковість узгодження місцевими радами призначення керівників поліції громадської безпеки та дорожньої поліції, право їх зняття 2/3 голосів; право сесій місцевих рад більшістю голосів зняти будь-якого працівника поліції громадської безпеки (патруль, дільничий ) та дорожньої поліції; реагування на заяви про порушення працівниками поліції шляхом дисциплінарного розслідування поліцейською комісією з використанням поліграфа.

"В разі прийняття цього закону МВС перестане бути радянським міністерством міліції, а нарешті перетвориться у по-європейськи цивільне Міністерство внутрішніх справ. В ході спецперевірок і конкурсів за 6 місяців буде створена національна поліція України. Автоматичне перепризначення міліціонерів на поліцейські посади - заборонено", - зауважив Луценко.