Куму Порошенка висміяли за вбрання, в якому вона прийшла до Ради (фото)

Знімки куми Петра Порошенка викликали хвилю іронії у мережі.

Народний депутат і кума президента України Оксана Білозір прийшла до Ради у рожевому пальто з вишитими на спині ініціалами.

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У мережі вже жартують з "герба" на спині Білозір. "Це щоб номерок у гардеробі не брати", "Село із неї так і не вивели", "Яке дивовижне жлобство", "Дітям досі підписують у дитсадках", - пишуть у коментарях під опублікованим фото у Facebook "В сухом остатке".

Раніше народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко знайшов позитив від проходження співачки Оксани Білозір до Верховної Ради. "Хоча б гарно заспіває. Це вже плюс", – пожартував він.