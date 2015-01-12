Сьогодні відбудеться зустріч глав МЗС у форматі "нормандської четвірки"

Про це пише РИА Новости з посиланням на МЗС Німеччини.

У понеділок на зустрічі в Берліні зберуться міністри всіх чотирьох країн. Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у гостьовій резиденції на віллі Борзиг прийме главу МЗС Росії Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Франції Лорана Фабіуса і колегу з України Павла Клімкіна.

Читайте такожМеркель: Санкції проти Росії будуть скасовані після усунення їх причини

Крім інформації про ситуацію в кризовому регіоні журналісти чекають підтвердження зустрічі в Астані на вищому рівні в тому ж форматі.

Формат "нормандської четвірки" сформувався після зустрічі у Франції влітку 2014 року. Шостого червня в Нормандії на урочистостях з нагоди 70-річчя висадки військ союзників пройшов ряд зустрічей з участю президентів Росії, Франції, Німеччини та України. Після цього учасники нормандської зустрічі провели кілька раундів переговорів на вищому рівні, так і на рівні глав МЗС.