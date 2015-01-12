Яценюк особисто пояснив, що мав на увазі під "вторгненням СРСР"

03:19, 12 січня 2015
Політика
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СРСР після Другої світової війни окуповував низку країн, у тому числі Україну. Росія зараз також порушує міжнародне право.

Яценюк / Фото УНИАН

Так прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пояснив, що мав на увазі, коли в ефірі німецького телеканалу ARD говорив про радянську "інвейжн як в Україні, так і в Німеччині", повідомляє Deutsche Welle.

"Ми пам'ятаємо радянську окупацію після Другої світової війни України, Польщі, Угорщини, Чехословаччини та Східної Німеччини, країн Прибалтики. Таким чином, Радянський Союз робив це протягом тривалого періоду часу", - зазначив Яценюк.

Сьогодні, за словами Яценюка, Росія вирішила окупувати Крим і Схід України.

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Це неприйнятно. Це порушення міжнародного права. Це моє повідомлення", - наголосив Яценюк.

Він також підкреслив, що Росія не має права порушувати міжнародні закони та "привласнювати" територію незалежної держави, "як зробив Радянський Союз після Другої світової війни".

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