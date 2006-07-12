Президент наполягає на дотриманні регламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що створення антикризової коаліції треба формалізувати в правовому полі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні журналістам в Секретаріаті Президента, після зустрічі з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ, лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та представниками «Нашої України».

«Де-факто більшість є, але її треба формалізувати в правовому полі. Чи це буде 17 числа, чи це буде 15 числа, різниці великої немає, крім одної – що витримується регламент», - сказав він.

Він підкреслив, що в регламенті є норма, яка передбачає, що група політичних сил, які створюють коаліцію, мають право впродовж 10 днів після заяви будь-якої сторони щодо виходу з коаліції, «захисти свою ідею», знайти шляхи для збереження коаліції, чи залучити нових партнерів.

«Тому регламент відводить 10 днів, щоб друга чи третя сторона, учасники цієї коаліції, мали б, часовий простір для реалізації своїх інтересів», - підкреслив Президент.

Він зазначив, що створення антикризової коаліції не дало такої можливості старій коаліції.