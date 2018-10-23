За 2018 рік в Україну завезли більше півмільйона «євроблях» - Южаніна

Ніна Южаніна заявила, що потрібно найшвидше прийняти закони щодо «євроблях» в другому читанні.

Голова Комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат України фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ніна Южаніна в ефірі телеканалу «Прямий»прокоментувала Постанову Верховного Суду щодо використання автомобіля із іноземною реєстрацією.

Депутат звернула увагу на те, що в своїй Постанові Верховний суд акцентував увагу на порушення при ввезені автомобілів на єврономерах, передає прес-служба БПП.

«Людям потрібно роз’яснювати, що вони порушують при ввезені таких авто, в режимі “транзиту” чи тимчасового ввезення, і яка відповідальність настає за порушення законодавства. Тому дана Постанова Верховного суду містить гірші положення для громадян України, чим ви собі уявляєте! Кожен громадянин має знати про відповідальність – це великі суми штрафу. Тому потрібно найшвидше прийняти закони щодо «євроблях» в другому читанні і вирішити цю проблему та рухатися далі. Найближчий сесійний тиждень будуть прийматися закони, які мають вирішити цю проблему («Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», реєст.№8487 та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» реєст.№8488 – ред.)», – повідомила Южаніна.

Вона також звернула увагу на те, що зараз Нацполіція не має доступу до бази митників, щоб перевірити авто на єврономерах, «тому ці норми враховані в проектах законів».

Южаніна також відзначила, що менше чим за рік до України було завезено більше чим півмільйона автомобілів на єврономерах.

«Інформація різна, але за ті декілька місяців, за неповний 2018 рік, завезено більше чим півмільйона автомобілів. Чи справді ця кількість досягла двох мільйонів чи менше я не можу стверджувати. Тому що статистика громадських активістів, власників таких автомобілів і Державної фіскальної служби є абсолютно різна», – повідомила Южаніна.