Генсек НАТО: Росія "сама підтвердила" своє одностороннє порушення договору про ліквідацію ракет
Головна причина прагнення США до виходу із Договору про заборону ракет середньої та меншої дальності – його одностороннє порушення Росією, але держави НАТО не збільшуватимуть у Європі ядерного потенціалу у відповідь на нові ракетні розробки Росії.
Таку заяву зробив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ, коментуючи наміри Вашингтона розірвати Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), передає Радіо Свобода.
Читайте такожСША вирішили розірвати договір з РФ про ліквідацію ракет не через гучні заяви Путіна - політолог
«Наші оцінки такі: Росія порушує договір, що вона сама підтвердила, заявивши, що розробляє нові наземні ракети 9M729. Але я не бачу підстав стверджувати, що у відповідь на це країни-союзниці розміщуватимуть більше ядерної зброї в Європі», – заявив керівник НАТО.
Негайною відповіддю Альянсу на створення нових російських ракетних озброєнь, що заборонені договором, на думку Столтенберґа, є необхідність оцінки ризиків, які ці наземні ракети становлять для безпеки Північноатлантичного альянсу.
«Нині НАТО проводить ці аналізи. Всі країни-члени вважають, що Договір про ракети середньої та меншої дальності був дуже важливим, але ефективного договору не може бути, якщо його дотримується тільки одна сторона», – пояснив він.