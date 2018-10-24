Генсек НАТО: Росія "сама підтвердила" своє одностороннє порушення договору про ліквідацію ракет

Негайною відповіддю Альянсу на створення нових російських ракетних озброєнь, що заборонені договором, має бути оцінка ризиків, заявив генсек Єнс Столтенберг.

Головна причина прагнення США до виходу із Договору про заборону ракет середньої та меншої дальності – його одностороннє порушення Росією, але держави НАТО не збільшуватимуть у Європі ядерного потенціалу у відповідь на нові ракетні розробки Росії.

Таку заяву зробив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ, коментуючи наміри Вашингтона розірвати Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), передає Радіо Свобода.

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«Наші оцінки такі: Росія порушує договір, що вона сама підтвердила, заявивши, що розробляє нові наземні ракети 9M729. Але я не бачу підстав стверджувати, що у відповідь на це країни-союзниці розміщуватимуть більше ядерної зброї в Європі», – заявив керівник НАТО.

Негайною відповіддю Альянсу на створення нових російських ракетних озброєнь, що заборонені договором, на думку Столтенберґа, є необхідність оцінки ризиків, які ці наземні ракети становлять для безпеки Північноатлантичного альянсу.

«Нині НАТО проводить ці аналізи. Всі країни-члени вважають, що Договір про ракети середньої та меншої дальності був дуже важливим, але ефективного договору не може бути, якщо його дотримується тільки одна сторона», – пояснив він.