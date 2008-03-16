Янукович: нам ніхто не заважає співпрацювати з НАТО

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що на самміті в Бухаресті не буде ухвалено рішення про приєднання України до ПДЧ в НАТО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю.

«Якщо чиновники, які зберуться на самміті в Бухаресті, відносяться з повагою і розумінням, то безумовно це рішення буде відкладене», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що внутрішня ситуація в Україні не сприяє ухваленню рішення про приєднання України до ПДЧ в НАТО.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що його візит до Брюселя підтвердив, що європейські чиновники з розумінням ставляться до позиції Партії регонів з цього питання. «Вони погоджуються з тим, що коли немає консенсусу політичних сил, немає підтримки переважної частини суспільства, то це питання не може позитивно бути розглянутим», - сказав він.

В той же час, за словами лідера Партії регіонів, це не означає, що Україна в подальшому не буде співрацювати з НАТО. «Нам ніхто сьогодні не заважає співпрацювати і фактично брати участь у відпрацюванні системи колективної безпеки в Європі. Але це не означає обов’язковість вступу України до НАТО», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.