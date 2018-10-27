Юрій Голик: реформа децентралізації влади повинна завершитися до 2020 року

Дніпропетровська область, за оцінками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, є лідером України з питань децентралізації.

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик, виступаючи в Дніпрі на форумі «Децентраізація - трансформація сучасної України», заявив, що в жовтні 2020 року відбудуться місцеві вибори, і до цього терміну децентралізація повинна бути закінчена.

«Після закінчення реформи, ініційованої президентом Петром Порошенком, Дніпропетровська обласна держадміністрація буде просто не потрібна. Звільниться наша семиповерхова будівля у центрі Дніпра, і на його місці з'явиться, нарешті, хороший готель, тому що на той час вже буде побудований аеропорт і потрібно буде селити численних гостей. І це не жарт», - сказав Голик.

Він зазначив, що в Дніпропетровській ОДА сподіваються, що губернатор регіону Валентин Резніченко має стати останнім головою області, а всі повноваження ОДА перети місцевим громадам.

«Петро Порошенко - перший президент, який віддає повноваження і ресурси на місця, децентралізіує їх, а не концентрує на всеукраїнському рівні. І кожна громада отримує все необхідне для розвитку за власним планом і згідно з власними бажаннями і баченням», - вважає радник Дніпропетровського губернатора.

Дніпропетровська область, за оцінками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, є лідером України з питань децентралізації. З 90 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) в області створена вже 61 громада. Вже зараз вони спільно з ОДА реалізують ряд інфраструктурних проектів. Так, за минулі три роки було капітально відремонтовано понад 500 сільських доріг. Голик повідомив, що ОДА та ОТГ реконструюють одночасно 40 шкіл, будують 5 нових сучасних дитячих садків і 20 стадіонів. Голик підкреслив, що два кращих в країні дитячих садка (проект «Стільники») було відкриті у двох населених пунктах Дніпропетровщини цього тижня.

«Ми лідери за кількістю організованих громад, і до 2020 року ми хочемо завершити процес їх створення. Після цього ми передамо їм всі наші знання та досвід. Кожен житель ОТГ має знати ім'я голови своєї громади і не зобов'язаний знати ім'я прем'єр-міністра, тому що голова уряду займається макроекономікою і не займається проблемами села Петриківка, - вважає Голик. - У Петриківці ми побудували дві школи, будуємо стадіон, амбулаторію, чистимо річку, робимо дороги. Ми хочемо, аби цим займався голова ОТГ. Ми хочемо, аби ОДА теж була децентралізована. Крім того, децентралізації підлягає і Укравтодор, і інші центральні органи виконавчої влади, адже за все, що відбувається на цій землі мають відповідати ті, хто тут живе. Тому децентралізація повинна відбутися. Вона вже довела, що вона ефективна».

Радник губернатора також вважає, що в ході реформи мають бути розпущені районні ради та адміністрації, а влада і ресурси - передані територіальним громадам.