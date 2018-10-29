Справжніми причинами візиту Меркель в Україну є питання енергетичної безпеки Європи - нардеп Вінник

На думку нардепа, реальна мета візиту суттєво відрізняється вид декларованої.

Основна мета візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну - обговорення газових питань. Про це заявив в ефірі каналу "112 Україна" народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

За офіційним повідомленням, Ангела Меркель відвідає Україну з одноденним візитом цього четверга. Вона зустрінеться з президентом України Петром Порошенком та обговорить з ним конфлікт на Донбасі. Також запланована зустріч з прем'єром Володимиром Гройсманом.

На думку нардепа, реальна мета візиту суттєво відрізняється вид декларованої.

“Думаю, що в контексті нещодавнього саміту у Стамбулі, на якому були присутні Меркель, Макрон, Путін та Ердоган, там вони трималися гарно за руки, одним з пунктів дискусій, напевно, буде факт того, що НАК “Нафтогаз України” в порядку реалізації рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення заборгованості з “Газпрому” заарештував акції “Газпрому” в декількох проектах, де одним з засновників була й Німеччина. Мова йде зокрема й про “Північний потік - 2”. Таким чином, економічні плани розгортання співпраці Росії з Німеччиною, які ми де-факто спостерігаємо, суттєво руйнує Україна, заарештував активи “Газпрому” на підставi рішення Стокгольмського арбітражу”, - заявив Іван Вінник.

Він підкреслив, що в даному випадку Ангелу Меркель більш цікавить питання енергетичної безпеки. Можливо, канцлер Німеччини буде переконувати українську сторону пом’якшити позиції українського “Нафтогазу” щодо реалізації стягнення боргів російського “Газпрому”, шляхом арешту його майна.

“Я вважаю, що зовсім інші питання будуть обговорені в Україні. Енергетична безпека Європи, України, економічні інтереси Німеччини у співпраці з РФ, можливо, це буде ключовим питанням”, - пояснив нардеп.

На його думку, Україні треба максимально дотримуватися власних національних інтересів.

“Ми зобов'язані стягнути з держави-агресора всі борги та зобов'язання, захистити нашу газотранспортну систему, яка, безумовно, заважає проектам на кшталт “Північний потік - 2”, - сказав Іван Вінник.

На думку нардепа, це не тільки економічне питання, хоча збитки для України оцінюються у 2 млрд доларів.

“Це в першу чергу загроза нашій національній безпеці. Якщо українська труба перестане транспортувати газ в Європу, російські танки можуть опинитися й на кордони в Польщі - необов'язково через українську територію, - підкреслив Іван Вінник. - Є загроза країнам Європейського союзу, яка сьогодні стримується виключно Україною, не тільки у військовому плані, а й в інфраструктурно-логістичному. Україна стримує розгортання ідей Путіна в Європі”.