ВР закликала ЄП, ПАРЄ та США визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями

Як передає кореспондент УНІАН, за звернення проголосував 241 народних депутата із 266, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко, представляючи проект звернення, нагадала про трагедію що сталася напередодні, коли внаслідок обстрілу бойовиків поблизу міста Волноваха Донецької області загинуло 12 мирних осіб і поранено 18 осіб.

Вона підкреслила, що, незважаючи на підписання Мінського протоколу, яким передбачено режим припинення вогню, терористи з «ЛНР» і «ДНР» продовжують обстрілювати населені пунктів на сході України та позиції українських силовиків.

“Обстріли ведуться з територій, що знаходяться під контролем бойовиків «ДНР» та «ЛНР», зі зброї, що має російське походження”, - наголосила депутат.

Геращенко підкреслила, що увесь світ має докласти зусиль для умиротворення агресора.

Як зазначається у зверненні, «зважаючи на продовження підтримки з боку Росії терористів, зокрема постачання військового обладнання, стрілецької зброї, артилерії, важкої техніки, Верховна Рада закликає ЄП, ПАРЄ, парламенти країн-членів ЄС та їхні уряди, США, Канаду, Японію і Австралію продовжувати політику санкцій проти Росії, як країни, яка, порушуючи міжнародні норми, анексувала Крим і підтримує терористичні організації «ДНР» та «ЛНР», а також своїми діями підриває досягнуті у Мінську домовленості».

Читайте такожУ четвер Європарламент закличе ЄС включити "ДНР" і "ЛНР" до списку терористичних організацій - ПорошенкоТакож народні депутати України закликають міжнародні організації і західні країни включити «ДНР», «ЛНР» та інші подібні бандформування, які діють на Донбасі, до списків терористичних організацій.

Крім того, парламент просить міжнародні організації і західні країни вивчити можливості щодо надання Україні військової допомоги з метою посилення її оборонних можливостей, зокрема щодо захисту кордонів.

Також ВР просить міжнародну спільноту продовжувати політику визнання незаконної анексії Росією АР Крим.

Крім того, депутати закликають розробити протягом наступних двох місяців програму допомоги Україні в контексті погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Також український парламент просить сприяти політичному вирішенню ситуації на Донбасі на основі повного дотримання територіальної цілісності та непорушності кордонів України, поваги до її суверенітету і незалежності.

Крім того, депутати закликали міжнародну спільноту продовжувати спільну протидію російській пропаганді.

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє у Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та низка інших країн ввели проти Росії санкції.