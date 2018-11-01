У Польщі почали розслідування через українську гру про концтабір часів Другої світової війни - ЗМІ

Президента інституту Національної пам'яті Ярослав Сарек вважає, що така гра потрапляє під ряд статей про образу польської нації.

Польська прокуратура почала розслідування щодо українських розробників з компанії Aliens Games, які готують до релізу проект «Ціна свободи» про нацистський концентраційний табір.

Читайте такожPokemon Go для вірян: в мережі з'єднання явився додаток, де потрібно шукати Христа та апостолів (відео)

Про це пише Rzeczpospolita. За даними видання, в «Ціні свободи» гравець зможе побувати як ув'язненим, який хоче втекти з концтабору, так і солдатом, мета якого — виявити втечу в'язня і вбити його. Також, повідомляють в газеті, гравець сам зможе вирішити, які ув'язнені будуть працювати, а яких слід стратити.

Президента інституту Національної пам'яті Польщі Ярослав Сарек вважає, що така гра потрапляє під низку статей про образу польської нації.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм і Сенат прийняли закон про інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлює заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів.

Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни. У МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується лише тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і відзначили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Президент Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами. Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що ідея польських парламентаріїв визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.

22 лютого віце-прем'єр Павло Розенко назвав неприпустимою ситуацію, коли в українців, які хочуть жити в Польщі, запитують про ставлення до провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Також він наголосив, що відновлення співпраці України та Польщі щодо здійснення спільних пошукових робіт останків загиблих співвітчизників обох країн залежить від рішень Варшави, в тому числі в контексті зміни закону про Інститут національної пам'яті.

Закон перебуває на розгляді Конституційного суду Польщі.